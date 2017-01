தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டுப் போச்சா?… கவர்னருடன் பொன். ராதா ஆலோசனை!

மத்திய இணை அமைச்சர் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் கவர்னர் வித்யாசாகராவை இன்று சந்தித்தார், அப்போது தமிழகத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு பற்றி விவாதித்துள்ளார்.

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 11:24 [IST]

English summary

Union minister Pon. Radhakrishnan met today Governor Vidhyasagara Rao to discuss about law and order in Tamil Nadu.