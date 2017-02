தமிழகத்தில் வாடகை நாற்காலி ஆட்சி நடக்கிறது - பொன். ராதாகிருஷ்ணன்

சட்டசபையில் திமுகவினர் நடந்து கொண்டதை ஏற்க முடியாது என்றும் தமிழகத்தில் வாடகை நாற்காலி ஆட்சி நடக்கிறது என்றும் மத்திய அமைச்சர் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Union Minister Pon Radhakrishnan has blasted Edappadi Palanisamy govt for its instability.