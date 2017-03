பொன்னர் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி.. தங்கச்சிமடத்தில் 6-வது நாளாக தொடரும் மீனவர்கள் போராட்டம்

இலங்கை கடற்படையால் சுட்டுப் படுகொலை செய்யப்பட்ட மீனவர் பிரிட்ஜோவின் உடலை வாங்க மறுத்து ராமேஸ்வரம் தங்கச்சிமடத்தில் மீனவர்கள் 6வது நாளாக போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

central minister pon.Radhakrishnan urges fishermen to drop his protest but people won't accept his statement