ஆர்கே.நகர் இடைத்தேர்தலை ரத்து செய்யக்கூடாது: பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பொளேர்- வீடியோ

ஆர்கே.நகர் தேர்தலை எந்த காரணத்துக்காகவும் ரத்து செய்யக்கூடாது என பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Central minister Pon.Radhakrishnan meets press in RK.Nagar. He urges that election commission should not postponed the election in RK Nagar.