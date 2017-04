தாமரையின் ஆட்சியை தமிழகம் காண தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்து - பொன். ராதாகிருஷ்ணன்

தாமரையின் ஆட்சியை தமிழகம் கண்டிட மோடியின் வளர்ச்சி வேகத்துக்கு தமிழகம் முன்னேற அனைத்து மக்களும் உறுதியேற்போம் என்று மத்திய அமைச்சர் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் வாழ்த்தியுள்ளார்.

English summary

Central Minister Pon.Radhakrishnan extents his wishes to the Tamilnadu people for Tamil new year.