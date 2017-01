ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராட தயார்... அமைச்சராக இருப்பதால் போராடமுடியவில்லை- பொன். ராதா

ஜல்லிக்கட்டுக்காக நான் போராடத் தயார் என்றும் அதே நேரத்தில் அமைச்சராக இருப்பதால் போராட முடியவில்லை என்று மத்திய அமைச்சர் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

English summary

I will support for protest, said Central Minister Pon.Radhakrishnan. The Supreme court while dismissing the plea said that The draft of the judgement in Jallikattu case has been prepared.