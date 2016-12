பொங்கல் பண்டிகைக்கு 11,270 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு

பொங்கள் பண்டிகைக்கு 11,270 பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

English summary

TN – Special buses for Pongal 2017 –11,270 special buses of Tamilnadu transport corporations are on fly to Pongal festival according to state government orders to aid public reach their native places and celebrate the festival.