தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் அறிவித்தார் முதல்வர் ஓ.பி.எஸ்

அரசு ஊழியர்களுக்கு முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பொங்கல் போனஸ் அறிவித்துள்ளார். பொங்கல் போனஸ்க்காக 325.20 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Tamilnadu government announce pongal bonus for government employees. because of this bonus amount tamilnadu government will spend Rs325.20 crores Chief minister O.Paneerselvam said.