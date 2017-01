தைப் பொங்கலும் வந்தது... காரைக்குடியில் களை கட்டிய பொங்கல் விழா!

காரைக்குடி இராமநாதன் செட்டியார் நகராட்சி உயர் நிலைப் பள்ளியில் தைப் பொங்கல் விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது.

English summary

Pongal festival was celebrated in Ramanathan chettiyar Municipal high school in Karaikudi. Students participated in various contests and won prizes.