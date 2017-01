நெருங்கும் பொங்கல் பண்டிகை - விற்பனைக்கு வந்த மண் பானைகள் - சந்தைகளில் குவிந்த கூட்டம்

பொங்கல் பண்டிகை நெருங்கி வரும் நிலையில் மண்பானை விற்பனை தீவிரமடைந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Pongal festival comming near people are busy making purchases for the festival. Special clay pots is the highlight of the festival, colourful pot sales at market in Tirunelvely.