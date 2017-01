பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாட சொந்த ஊர் பயணம் - பேருந்து, ரயில்களில் அலைமோதிய கூட்டம்

பொங்கல் பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்படும் நிலையில், சென்னையில் வசிக்கும் ஆயிரக்கணக்கான வெளியூர் மக்கள், சிறப்பு பேருந்துகள் மூலமும், ரயில்கள் மூலமும் சொந்த ஊர் பயணப்பட்டனர்.

English summary

Heavy Rush At Railway Stations And Bus Stands in Chennai people move native place for pongal festival.State transport corporation operate special buses to the southern districts for Pongal festival, heavy traffic, commuters have to wait for long hours at the Perungalathur.