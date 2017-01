பொங்கல் வருகுது! மங்கலம் பொங்குது!! மகிழ்ச்சி பெருகுது!!!

இன்று மார்கழி மாதத்தின் கடைசி நாள். "வங்கக்கடல் கடைந்த மாதவனை" என்று தொடங்கும் திருப்பாவையின் முப்பதாவது பாடலுக்குறிய நாள். தக்ஷினாயனம் எனும் தேவர்களின் இரவுப்பொழுது முடிவுறும் நாள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Pongal festival celebrates Tamil harvest festival. Thai Pongal is a four-day festival Bhogi, Thai Pongal, Mattu pongal and Kanum Pongal from January 13 to January 16.