பொங்கல் பரிசில் அரிசி, வெல்லம், கரும்பு இருக்கு... ரூ. 100 இல்லையே- பொதுமக்கள் ஏமாற்றம்

தமிழக அரசு இந்த ஆண்டு ரேசன் கடைகளில் கொடுக்கும் பொங்கல் பரிசு பொருட்களில் கூடுதலாக திராட்சை, முந்திரி கொடுக்கப்பட்டாலும் ரூ. 100 ரொக்கம் கொடுக்கப்படவில்லை என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

People are little disappointed over the lack of Rs 100 as Pongal gift this time.