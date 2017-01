தமிழர் பண்பாட்டு விழா பொங்கலுக்கு கட்டாய விடுமுறை இல்லை என்பது பெரும் அதிர்ச்சி - சசிகலா

பொங்கல் விடுமுறை தினத்தை கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என மத்திய அரசை சசிகலா வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 22:46 [IST]

English summary

AIADMK general secretary sasikala have said, Pongal holiday to be added in the list of mandatory holidays