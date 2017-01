பொங்கலோ பொங்கல்... புதுப்பானையில் பொங்கல் வைத்து தமிழகத்தில் கொண்டாட்டம்

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு புதுப்பானையில் பச்சரிசி வெல்லம் போது பொங்கல் வைத்து தமிழகம் முழுவதும் பல பகுதிகளில் கோலகலமாக கொண்டாடப்பட்டது.

English summary

The Pongal festival is celebrated to thank the sun, rain and farm animals.The harvest festival of Pongal was celebrated by people of Tamil Nadu on saturday in the traditional manner.