பொங்கல் விடுமுறை ரத்து.. இனி தமிழகம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

ஜல்லிக்கட்டுக்கு போடப்பட்ட தடையை நீக்க போராடுவதை போலவே, பொங்கல் விடுமுறை நீக்கத்தை ரத்து செய்யவும் மத்திய அரசை, மாநில அரசு அணுக வேண்டிய சூழல் உருவாகியுள்ளது.

English summary

Tamilnadu should give political pressure to center for declare holiday for Pongal.