ஹோட்டலுக்கு காபி குடிக்க போனபோது பொன்னையனின் காஸ்ட்லி செல்போன் அபேஸ்

அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் பொன்னையனின் செல்போன் திருடப்பட்டுள்ளது. அவர் காபி குடிக்க சென்றபோது மர்மநபர்கள் யாரோ அவரது செல்போனை திருடியுள்ளனர்.

English summary

ADMK spokes person Ponnaiyan's costly cell phone stolen in a Hotel at Anna Nagar, Chennai. Police seized the CCTV footage and starts inquiry.