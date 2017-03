அரசியல்வாதி போல் பேசுகிறார் ராதாகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ்.. பொன்னையன் கடும் கண்டனம்

ஜெயலலிதாவுக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை குறித்து சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் அளித்த அறிக்கை அரசியல் அறிக்கை என முன்னாள் அமைச்சர் பொன்னையன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Former Minister Ponnaiyan Condemns the health ministry secretary Radhakirishanan. his Statement on Jayalalitha's death is like Political Statement Ponnaiyan said.