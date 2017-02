திடீரென ஒதுங்கிய சவுண்டு பொன்னையன்! அதிமுக பொருளாளர் பதவிக்காக மல்லுக்கட்டு?

அதிமுக பொருளாளர் பதவி கிடைக்காததாலேயே முன்னாள் அமைச்சர் சி. பொன்னையன் அமைதியாக ஒதுங்கி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

ADMK sources said that Former Minister C Ponnaiyan has demanded Party treasurer post.