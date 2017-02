சசிகலா மீது கடும் அதிருப்தி: முதல்வர் ஓபிஎஸ்-க்கு சவுண்டு பொன்னையன் திடீர் ஆதரவு?

சசிகலாவை விழுந்து விழுந்து ஆதரித்த பொன்னையன் தற்போது திடீரென முதல்வர் ஓபிஎஸ்ஸை ஆதரிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Sources said that ADMK Spokesperson C Ponnaiyan also will Join Chief Minister O Panneerselvam camp,