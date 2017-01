"பெரியம்மா" ஜெ.வை சின்னம்மா ரசிகர் பொன்னையன் விமர்சித்த "நாலாந்தர" பேச்சும் வைரலாகிறது!

சசிகலாவே முதல்வராக வேண்டும் என குரல் கொடுத்து வருகிறார் பொன்னையன். எம்ஜிஆர் மறைந்த போது இதே பொன்னையன் அன்று ஜெயலலிதாவை மிக மோசமாக விமர்சித்த பத்திரிகை பதிவு சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவுகிறது.

English summary

Netizens shared Former Minister Ponnaiyan's old speech against Jayalalithaa in Social Medias.