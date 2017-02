2 மணி நேரத்தில் முடிவு தெரியும் என்றார் பொன்னையன்.. பலமணி நேரமாகியும் ஒன்னும் தெரியலையே!!

பொன்னையன் 2 மணி நேரத்தில் முடிவு தெரியும் என நேற்றிரவு கூறியிருந்தார். ஆனால் இதுவரை எந்த முடிவும் தெரியவில்லை.

ADMK Spokes person Ponnaiyan said last night arround 10pm within two hours decision will be known. But Still no decision known.