தயிர் விலை மறைமுக உயர்வு- தனியார் நிறுவனங்களுக்கு பால் முகவர்கள் சங்கம் கண்டனம்

தயிருக்கான விற்பனை விலையை மறைமுகமாக உயர்த்தி, இரவுக் கொள்ளையில் ஈடுபடுவதாக தனியார் பால் நிறுவனங்களுக்கு பால் முகவர்கள் சங்கம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Milk agents association condemns over Private milk producer hike the price of curd indirectly.