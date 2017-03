மாற்றுத்திறனாளிகளை இழிவாக பேசிய விவகாரம் ... நடிகர் ராதாரவி மீது போலீசில் புகார்

மாற்றுத் திறனாளிகளை இழிவுபடுத்தும் விதமாக பேசியும், நடித்தும் காண்பித்த நடிகர் ராதாரவி மீது சென்னை காவல்துறை ஆணையரிடம் தமிழ்நாடு பால் முகர்வர்கள் தொழிலாளர்கள் சங்கத்தின் நிறுவனத் தலைவர் பொன்னுசாமி புக

English summary

Tamil Nadu Milk Dealers Employees Welfare Association president Ponnusamy has filed complaint against Radharavi. In the complaint , radharavi acted like handicapped persons in the dmk meeting held recently in chennai