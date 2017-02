சிவன் சிலை திறப்புக்கு ஈஷா யோகா மையத்திற்கு மோடி வரக்கூடாது .. வலுக்கும் எதிர்ப்பு

கோவை ஈஷா யோகா மையத்தில் சிவன் சிலையை திறந்த வைப்பதற்காக வருகைத்தரும் பிரதமர் மோடிக்கு எதிர்ப்பு வலுப்பெற்றுள்ளது.

English summary

Poovulagin Nanbargal oppose Prime Minister Modi's participation in the Isha Yoga center on Maha Shivaratri day as the center has been facing many cases about land grabbing.