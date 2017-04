இரட்டை இலை சின்னம்: ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் என்று கூறி தினகரனை முட்டாளாக்கிய சுகேஷ்.. பகீர் தகவல்கள்!

இரட்டை இலை சின்னத்திற்காக ரூ.50 கோடி பேரம் பேசிய சுகேஷ் சந்திரசேகர் தம்மை ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் என்றும் தேர்தல் ஆணையத்தில் செல்வாக்கு உள்ளதாகவும் கூறிய பேரம் பேசியதாக டெல்லி போலீஸ் திடுக்கிடும் தகவலை வெளியிட

English summary

The Delhi police say that during the questioning, Dinakaran was evasive. The police put before him an audio clip in which he is allegedly heard speaking about a bribe to be given to EC officials to bag the AIADMK's two leaves symbol.