ஆர்.கே. நகரில் ஜெயித்து விட்டு அதிமுக பொதுச்செயலாளராக பதவியேற்க சசிகலாவுக்கு சவால்!

ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலா, அதிமுக பொதுச்செயலாளராக பதவியேற்க நாளுக்கு நாள் எதிர்ப்பு அதிகரித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 8:15 [IST]

English summary

Wall poster paste against V.K.Sasikala at R.K.Nagar in Chennai.A ADMK worker poster said, Sasikla contest and Win R.k.Nagar,next take charge party general secretary post.