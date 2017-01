ஜல்லிக்கட்டு போராட்ட பந்தல் அகற்றம்.. மின்சாரம் துண்டிப்பு.. போலீஸ் அடாவடி.. புதுக்கோட்டையில்!

புதுக்கோட்டையில் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடைபெற்று வரும் பந்தலை போலீசார் அகற்றியுள்ளனர். இதனால் அங்கு பதற்றம் நிலவி வருகிறது.

Power has been cut in Pudukottai, where agitators continue the protest to demand lift ban on Jallikattu.