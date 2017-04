கரண்ட் இல்லாததால் ரோடே கதி- இயற்கை பிரச்சனை என தங்கமணி கூல் பதில்.. கடுகடு சென்னைவாசிகள்!

சென்னையில் இரவு முழுவதும் மின்சாரம் இல்லாமல் குழந்தைகளோடு பெற்றோர்கள் சாலையில் சுற்றித் திரிந்த சோகம் நேற்றிரவு அரங்கேறியது.

English summary

Power cut in north and south Chennai through night, people suffered.