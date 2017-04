தமிழகத்தில் மீண்டும் தலையெடுக்கும் மின்வெட்டு..மக்கள் படும்பாட்டை உணருமா அரசு?

தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் மீண்டும் மின்வெட்டு தலையெடுக்க தொடங்கியுள்ளதால் மக்கள் கடும் அவதியடைந்துள்ளனர்.

English summary

Power cut issue has increased in Tamilnadu. Due to power cut people facing problem. They can not even sleep. Aged persons, childres affected much by the power cut.