கூடங்குளம் 2 அணு உலையில் மின் உற்பத்தி நிறுத்தம்.. தென் தமிழகத்திற்கு "ஷாக்"!

கூடங்குளம் இரண்டாவது அணு உலையில் தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக மின் உற்பத்தி அடியோடு நிறுத்தப்பட்டது. இதனால் தென்மாவட்டங்களில் மின் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் நிலை உள்ளது.

English summary

There are two power generating stations in Koodagulam. One station stopped due to maintenance. The second station has also stopped due to some technical problem.