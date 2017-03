ரஜினி முதல் அஜீத் வரை... பட்டையைக் கிளப்பிய "பவர் ஸ்டார்".. ஒரு பிளாஷ்பேக்!

பவர் ஸ்டார் சீனிவாசன் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் ரஜினி முதல் அஜீத் வரை ஒருவரையும் விடாமல் கிண்டலடித்து பதிவு போட்டுள்ளார்.

Hey @ARMurugadoss sir, Yes I am ready to do #Thuppakki -2 If approached thank u. Ready to give my call sheet.

Hey @trishtrashers I would like to book U for my "Mom Role" for my next film. #AskTrisha Don't miss the Golden opportunity! #PowerStar

English summary

Actor Powerstar Srinivasan has been arrested once again and here are some of his interesting tweets in his Twitter page for you.