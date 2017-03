"லுங்கி" கட்டி நடமாட தடையா.. விவசாயிகள் தலைவர் பி.ஆர். பாண்டியன் கொந்தளிப்பு!

சென்னை மேயர் இராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் லுங்கி அணிந்து வந்த தன்னை போலீசார் தடுக்க முயன்ற சம்பவத்திற்கு பி.ஆர் பாண்டியன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

All Farmers Association Coordination Committee PR Pandian condemns police not to allow Radhakrishnan stadium for wearing Lungi . In his statement, this incident indicating to abolish tamil culture. Then he invites all political parties to protest against police for the incident.