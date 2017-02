ஓ.பி.எஸ்ஸுடன் கை கோர்த்த "கொங்கு கிங்" பி.ஆர்.சுந்தரம்.. ஜெ.வின் தீவிர விசுவாசி!

கொங்கு மண்டலத்தின் வலிமையான அதிமுக தலைவர்களில் ஒருவரான பி.ஆர்.சுந்தரம் முதல்வர் ஓ.பி.எஸ்ஸுடன் கை கோர்த்துள்ளார்.

English summary

A strong Jayalalitha supporter Namakkal ADMK MP PR Sundaram has shocked Sasikala gang by joining hands with CM OPS.