டிவி நடிகர் பிரதீப் குமார் தற்கொலைக்கு காரணம் பணப்பிரச்சினையா? ... கதறும் நண்பர்கள்

சீரியல் நடிகர் பிரதீப் குமார் தற்கொலை செய்து கொண்டதற்குக் காரணம் பணப்பிரச்சினை என்று சின்னத்திரை வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Pradeep and Pavani — with their small screen success — were a popular couple in the Telugu TV industry. Pavani is part of the cast of the series Agnipooulu. The fraternity expressed their shock at the grievous turn of events.