திமுக தலைவர் கருணாநிதியை சந்திக்கிறாரா குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி?

தமிழகம் வரும் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி திமுக தலைவர் கருணாநிதியை சந்திக்கவுள்ளார் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

President of India pranab mukherjee coming to Tamil Nadu on 23rd of this month. He may meet DMK leader Karunanidhi itseems sources said.