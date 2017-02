சிபிஐ கேட்டால் ஜெ. சிகிச்சை விவரம் அனைத்தையும் கொடுக்க ரெடி: பிரதாப் ரெட்டி

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடத்தினால் விளக்கம் அளிக்க தயார் என பிரதாப் ரெட்டி இன்று தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Pratap Reddy says, he is ready to give all the treatment details about Jayalalitha to CBI if they ask.