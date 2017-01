அதிமுக, திமுக பாணியில் தேமுதிக தலைமையிலும் மாற்றம்! பொதுக்குழுவில் முடிவு?

தேமுதிகவில் பிரேமலதாவுக்கு முக்கிய பதவி வழங்க அக்கட்சியின் தலைவர் விஜயாகாந்த் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Premalatha vijayakanth going to get a important posting in the party of DMDK. After Pongal the party board meeting will be held. In that meeting her posting will be announced.