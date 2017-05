"அடப்பாவி"... பிரேமலதா விஜயகாந்த் "வாவ்"!

பிரேமலதா விஜயகாந்த் டப்ஸ்மேஷில் கலக்கும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 16:22 [IST]

English summary

Premalatha Vijayakanth is started to do dubsmash. Her Dubsmash video became viral on internet.