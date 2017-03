விஜயகாந்த் நலம் பெற பிரார்த்தனை.. திருப்பாற்கடல் பெருமாள் கோயிலில் பிரேமலதா சாமி தரிசனம்

108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான திருப்பாற்கடல் பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் கோயிலில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.

English summary

Premalatha Vijayakanth visited Thiruparkadal temple in Kaveripakkam to pray for his husband who is admitted in Miot Hospital, Chennai.