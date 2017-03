பிரணாப் முகர்ஜி இன்று சென்னை வருகை .. பாதுகாப்புப் பணியில் 1000 போலிசார்!

சென்னை தாம்பரம் விமானப் படை விழா மற்றும் அடையாறு இந்திய பெண்கள் சங்க நுாற்றாண்டு விழாவில் கலந்துகொள்வதற்காக குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி இன்று சென்னை வருகிறார்.

English summary

President Pranab Mukherjee on a two-day visit to Kerala and Tamil Nadu from today , during which he will inaugurate the centenary celebrations of Women's Indian Association at Theosophical Society and Indian Air Force function in Chennai.