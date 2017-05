காஞ்சி சங்கர மடத்துக்கு வருகிறார் பிரணாப்.. ஜெயேந்திரரைப் பார்க்கிறார்

குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி வரும் 24-ம் தேதி காஞ்சிபுரம் சங்கர மடத்துக்கு வருகிறார்.

English summary

President pranab Mukerjee is coming to visit Kanchipuram and will attend Sankara University functions and also going to visit Sankara Madam.