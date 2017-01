ஜல்லிக்கட்டு அவசர சட்டத்தில் ஜனாதிபதி கையொப்பம் கட்டாயம் தேவை: வீரமணி தமிழக அரசுக்கு அட்வைஸ்

ஜல்லிக்கட்டு அவசர சட்டத்தில் ஜனாதிபதி ஒப்புதலை பெற தமிழக அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Dravidar Kazhagam president K.veeramani has said,president sign should be important for jallikattu ordinance