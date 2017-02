ஜனாதிபதி வேட்பாளர்: முரளி மனோகர் ஜோஷி, சுஷ்மா ஸ்வராஜ் பெயர்கள் பரிசீலனை! அத்வானிக்கு மீண்டும் அல்வா!

ஜனாதிபதி வேட்பாளராக தமது பெயர் பரிசீலிக்கப்படாததால் அத்வானி கடும் அதிருப்தி அடைந்துள்ளார். முரளி மனோகர் ஜோஷி, சுஷ்மா ஸ்வராஜ் ஆகியோரில் ஒருவரை முன்னிறுத்த பாஜக பரிசீலித்து வருகிறத்.

English summary

BJP not being considered its Senior leader LK Advani name for the upcoming Presidential Election Candidate.