தமிழக மீனவர்களின் அழுகுரல் மோடிக்கு கேட்கவில்லையா... இரங்கல் கூடவா தெரிவிக்க முடியலை?

இலங்கை கடற்படையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட மீனவர் குறித்து டெல்லி வரை செய்தி சென்ற பிறகும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறைந்தபட்சம் வருத்தம் கூட தெரிவிக்காதது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது.

Story first published: Tuesday, March 7, 2017, 14:23 [IST]

English summary

Prime minister Modi has not expressed his regret on the Srilanka's shooting on Indian Fishermen. People of TN disappointed.