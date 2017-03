ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்தை குஜராத்தில் செயல்படுத்துங்கள்... நெடுவாசல் போராட்டக்காரர்கள் ஆவேசம்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை செயல்படுத்தியே தீர வேண்டும் என்றால் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில் செயல்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று நெடுவாசல் போராட்டக் குழுவினர் தெரிவித்து கோஷமிட்டனர்.

English summary

If Modi wants to setup Hydrocarbon Projects, then he may setup it in his own state Gujarat, says Neduvasal People.