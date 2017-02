எதிர்ப்புகளை கண்டுகொள்ளவில்லை.. கோவை ஈஷா மைய சிவராத்திரி விழாவில் பங்கேற்கிறார் மோடி!

சட்டவிரோதமாக நிறுவப்பட்ட ஈஷா யோகா மைய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள எதிர்ப்பு இருந்தாலும் அவரது கோவை பயணம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Despite social activists are opposing prime minister modi to attend the functions organised by Isha Yoga centre, Modi says he will definitely participate in that particular function.