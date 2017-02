ஈஷா யோக மையத்தில் ஆதியோகி சிவன் சிலையை திறந்து வைத்தார் மோடி

கோவை ஈஷா யோகா மையத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள 112 அடி உயர ஆதி யோக சிவன் சிலையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்துவைத்தார்.

English summary

Prime minister Narendra Modi has opened the Sivan statue in Isha Yoga centre.