தம்பிக்காக காவலர் தேர்வு எழுதிய சிறை வார்டன்… வேலைக்கு வந்தது உலை

தம்பிக்காக காவலர் தேர்வு எழுதிய சிறை வார்டன் கண்காணிப்பாளரிடம் சிக்கினார். இதனால் அவரது வேலைக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Prison warden, who wrote exam for his brother, was arrested by police in Tuticorin.