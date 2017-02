பொது மக்கள் மீன்களை அச்சமின்றி சாப்பிடலாம்..சொல்கிறார் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்

கடலில் எண்ணெய் கொட்டி பரவி வருவதால் மீன்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று மீன்வளத் துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Friday, February 3, 2017, 19:10 [IST]

English summary

Jayakumar, Minister of fisheries visited Ramakrishna nagar kuppam beach, which is affected by the oil spill, and said fish is safe for consumption.